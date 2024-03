Home & Interior | 4 tendenze colore del 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Westwing individua 4cromatiche nell’design che faranno moda nelL’evoluzione dei gusti e dellenell’design è una costante fonte di ispirazione e innovazione che si aggiorna ed evolve di anno in anno. Oltre ai trend digià individuati per il, Westwing pone l’accento sullo studio di colori e tonalità destinati a impattare le scelte di arredamento. Il brand ha infatti individuato 4cromatiche per aggiornare gli spazi rispecchiando lo spirito del tempo. Ecco quali sono. 1 Neutri e marrone Nelle fluttuazioni di stili e abbinamenti, i colori neutri non passano mai di moda. Ilsarà l’anno del Quiet Luxury, uno stile elegante ma sussurrato, e del mix vintage tra Anni ...