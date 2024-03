Hoist Finance da inizio 2024 acquisita 1 miliardo di crediti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Continua la crescita diin Italia nel mercato degli Npl. Nei primi due mesi dell'anno,ha acquisito nel nostro paeseper oltre 1di euro (al lordo delle rettifiche di valore). Nel 2023 iacquisiti erano stati pari a oltre 650 milioni. Secondo il country manager per l'Italia Andrea Giovanelli "le operazioni concluse negli ultimi mesi e la robusta pipeline delconfermano la strategia didi posizionarsi come partner solido e affidabile di banche e società finanziarie nel mercato primario italiano, ma anche nel mercato secondario come partner di altri player attivi nel settore. Crediamo molto nell'Italia, da anni primo mercato del gruppo ...