“Ho un sacco di amici gay” Il ras delle bancarelle e l' ultimo video per Casalino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Va avanti la querelle a distanza tra Augusto Proietti e Rocco. Il redi Roma cerca ancora una volta di mettere la pietra tombale sulla disfida con l'ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un nuovo: “L'ho offeso, gli ho chiesto scusa. Ma pure lui ha esasperato tutto. Ha esasperato i vigili urbani. Ho esagerato. Io c'ho la quinta elementare, ho ripetuto la prima media tre volte. Mase l'è presa anche con il negozio del bangladesh sotto casa. Poteva prendersi un appartamento in via Condotti”. Il confronto per lea piazzale Flaminio a Roma, sotto casa di, va avanti, con Proietti che demolisce la ricostruzione intorno al suo personaggio: “Mi chiamano re, re...