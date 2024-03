Ho lasciato Milano | vi racconto la mia nuova vita a 60 anni | la svolta di Giorgio Mastrota

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) «Do un po' di prosciutto a Leo e la richiamo. Ok? Come vede anche noi mangiamo gli insaccati». Ma non diciamolo in giro, perché, 60il prossimo maggio, re delle telepromozioni e nonno modello, sta per lanciare unatrasmissione che esce un po' dalla confort zone televisiva: si tratta di unpersonale sulla passione per la cucina e l'amore per la sua famiglia nel programma Casa, in onda su Food Network, canale 33, da domani ogni lunedì alle 21. Con tutta la sua famiglia allargata vive in Valtellina, a Bormio, lontano dallo smog cittadino.non le manca? «No, anche perché per lavoro torno spesso, a volte anche coi figli e ci dedichiamo allo shopping, ai giri in metro, alle partite di pallavolo. Ho tanti amici d'infanzia di ...