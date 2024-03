“Hitler ha fatto anche delle cose buone” Le frasi choc di Trump in un libro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Donaldcontinua a far discutere. L'ex presidente Usa, in corso contro Joe Biden per tornare alla Casa Bianca, avrebbe infatti espresso in conversazioni private con i suoi consiglieri alcuni apprezzamenti politici per Adolf. Le rivelazioni arrivano da Jim Sciutto, giornalista della Cnn, che ha lanciato la notizia nel suo nuovo, The Return of Great Powers. La gola profonda che ha parlato con l'autore è John Kelly, capo di gabinetto ditra il 2017 e il 2019. “Mi disse ‘Beh, mahadiverse'. ‘Cosa?', gli rispondo io. ‘Beh, ha ricostruito l'economia'. Cosa fece però dopo aver ricostruito l'economia? La rivoltò contro il suo stesso popolo e contro il mondo”, il racconto del generale, che provò una vana replica ...