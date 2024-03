“Hitler? Ha fatto anche cose buone” Trump e il fascino per i despoti | l’allarme degli ex consiglieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Washington, 11 marzo 2024 – Orban "fantastico”, Kim Jong-un e Putin due “ragazzi a posto”, Xi Jinping “brillante” e perfino“ha”. Tutta l’ammirazione di Donaldper gli autocrati contemporanei e della storia emerge nell’ultimo libro di Jim Sciutto, analista e e anchorman della Cnn. “The Return of Great Powers” (“Il Ritorno dei Grandi Poteri”, raccoglie alcune rivelazioniexdel tycoon. Secondo la teoria sposata dal giornalista americano,invidia i, per questo ne subisce la fascinazione. "Vede se stesso come ragazzone – spiega John Bolton, consigliere alla sicurezza sotto la presidenza– e vuole avere a che fare con altri ragazzoni. I ragazzoni come ...