Harry Potter | Miriam Margolyes invita i fan adulti a farla finita con l' idolatria | È un franchise per bambini

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'interprete della professoressa Sprite ha criticato gli appassionati più maturi della saga, ritenendola adatta soltanto ad un pubblico infantile. La star diha mostrato preoccupazione nei confronti dei fandella saga creata da J.K. Rowling. In una recente intervista con la neozelandese 1News, l'attrice ha criticato il fanatismo che coinvolge persone mature nei confronti del. "Dovrebbero aver superato questa fase, ormai. Sai, voglio dire, sono passati venticinque anni ed è per. Penso che sia per" ha dichiarato, scontrandosi con la reazione dei fan disul web. Pero per? ...

