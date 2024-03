Haiti | anarchia senza fine | la criminalità all’assalto dello Stato

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una crisi umanitaria all’interno di un’insurrezione criminale armata. È questo lo scenario che si sta delineando nelle ultime settimane ad, ed in particolare nella sua capitale Port-au-Prince. Da quando il presidente Ariel Henry è partito lo scorso 25 febbraio per l’Africa, le gang criminali hanno preso il controllo delle strade portando caos e sangue InsideOver.

Haiti. C'è il sospetto di una regia occulta dietro la rivolta delle gang: C'è, però, anche un altro tipo di opposizione da parte di "capipopolo" che, come è prassi ad Haiti, ... E l'anarchia consente a vari personaggi, dentro e fuori dall'isola, di conservare potere e portare ...

Narcos e mafia il nuovo Anti Stato terrorista. Ecuador allarme mondo: Per Haiti non si può nemmeno parlare di messicanizzazione: "l'apparato istituzionale è imploso, lasciando il Paese in una condizione di anarchia bellica in cui duecento gang si affrontano a colpi di ...

Haiti, Stati Uniti evacuano personale dall'ambasciata sotto assedio: Haiti, Stati Uniti evacuano personale dall'ambasciata sotto assedio: Le testimonianze: «Scuole chiuse, voli annullati, in strada si muore per i proiettili vaganti» Haiti è finita in un buco nero di anarchia e violenza. (Corriere della Sera) I funzionari del governo ...

Haiti è un Paese in fiamme: «Non esiste un posto sicuro»: Haiti è un Paese in fiamme: «Non esiste un posto sicuro»: (Corriere del Ticino) La notizia riportata su altri giornali Haiti è finita in un buco nero di anarchia e violenza. Nelle strade si susseguono le sparatorie fra gang, che ormai controllano buona parte ...

Haiti: la crisi nella crisi: Haiti: la crisi nella crisi: Le gang che tengono Port-au-Prince in scacco chiedono al primo ministro di dimettersi. E la violenza delle bande criminali si trasforma in rivolta armata.