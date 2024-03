“Ha spaccato” I vincitori degli Oscar 2024 | la lista completa e il film che trionfa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Domenica notte si è svolta la novantaseiesima edizione dei premi. Il presentatore della serata Jimmy Kimmel ha risposto alle critiche di Donald Trump sulla sua conduzione. Leggendo una serie di passaggi del post pubblicato su Truth in cui aveva definito Kimmel “il peggiore conduttore” agli, il comico ha replicato con una frecciatina a dir poco al veleno. “Grazie per aver seguito la serata, sono sorpreso che lei sia ancora in piedi, non è tardi in prigione?”, ha detto il conduttore scatenando l’applausoospiti al Dolby Theatre di Hollywood. Ma vediamo com’è andata la serata e chi ha vinto gli ambiti premi. Purtroppo Io capitano di Matteo Garrone non ce l’ha fatta ed è stato battuto da La Zona di Interesse nella corsa per il migliorstraniero. “Che dispiacere”. Lutto nel cinema e nella tv, ...