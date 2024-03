Ha intervistato un ebreo | per la giornalista libanese rischia di finire malissimo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un mandato di cattura è stato emesso dalla procura militare di Beirut nei confronti dellaLayal Alekhtiar. Per Al Arabya, l'emittente tv per la quale lavora, aveva osato intervistare Avichay Adraee, uno dei portavoce dell'esercito israeliano. E gli si era addirittura rivolta chiamandolo "estez", cioè “signore”. Agli sciiti, convinti che gli ebrei- e di conseguenza i cristiani - possano essere ritenuti al massimo delle “scimmie”, ma preferibilmente dei “maiali”, come insegnano il Corano e la tv Al Manar, il colloquio non è andato giù. Così hanno mobilitato un gruppetto di ex galeotti e giornalisti indignati, armati di carta bollata e codice penale: la legge proibisce ai cittadini libanesi di avere contatti con qualsivoglia abitante dell'entità sionista. Anzi, come nella maggior parte dei Paesi arabi, perfino lo straniero che si ...

