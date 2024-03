Guterres a “Che tempo che fa” | “A Gaza punizione collettiva”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Segretario generale dell’ONU Antonioa “Cheche fa”: Due Stati, l’unica soluzione in Medio Oriente Non poteva essere più chiaro il Segretario generale dell’ONU, Antonio, ospite a “Cheche fa”, trasmissione televisiva di Fabio Fazio in onda su Nove. Quello che ha fatto Hamas – ha detto – è un attacco terroristico inaccettabile”, ma subito ha continuato dicendo che “tutti gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente”.non ha utilizzato giri di parole e, prendendo una posizione chiara ha detto che “il modo in cui è stata condotta la guerra aè che i civili stanno pagando il prezzo più alto e deve essere chiaro questo. Israele ha detto che è una guerra contro Hamas e non contro i palestinesi, ma la verità è che questa si è ...

