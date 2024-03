Guerra Ucraina in diretta | Zelensky al Papa | “Sono altri che devono fermarsi La Chiesa è al fronte | non a mediare virtualmente”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 – Continua a far discutere l’appello diFrancesco per il “coraggio” di una soluzione negoziata alzando “bandiera bianca”. Invito che ha profondamente indignato Kiev - il cui unico vessillo è “giallo e blu” – che ha respinto al mittente l’invito del Pontefice. Non è l'che deve, ma la Russia, ha ribaditonel suo discorso alla nazione di ieri sera. "Se gli assassini e i torturatori russi non avanzano verso l'Europa è solo perché vengono fermati dagli ucraini con le armi in mano sotto la bandiera blu e gialla", ha detto il presidente ucraino.al: “Non alzeremo mai bandiera bianca”.: “Laè qui al, non a...

