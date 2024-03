Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di lunedì 11 marzo 2024)live dellatraoggi, lunedì 11 marzo Per il presidente americano “l’invasione di Rafah è una linea rossa” per Netanyahu. Partita dalla Virginia la nave americana che costruirà il molo per gli aiuti, mentre nel mondo islamico si avvia il mese sacro del Ramadan. Una trentina di miliziani die di altre organizzazioni terroristiche uccisa dall’esercito israeliano nel sud e nel centro della Striscia.Ore

Gaza, Biden: "Quest'anno Ramadan doloroso": Il premier risponde Gaza, Israele: "Guerra va avanti, Hamas vuole escalation durante Ramadan"

Biden pensa al dopo Bibi. "È un danno per Israele": Joe Biden è sempre più frustrato per il modo in cui Benjamin Netanyahu sta gestendo la guerra a Gaza, ed è convinto che il premier "sta facendo più male che bene a Israele" attraverso la sua condotta nella Striscia. Il presidente americano in una intervista a Msnbc ribadisce che l'...

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 11 marzo: Diretta live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 11 marzo: Una trentina di miliziani di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche uccisa dall’esercito israeliano nel sud e nel centro della Striscia.

Gaza: Biden, l'approccio di Netanyahu fa più male che bene a Israele: Gaza: Biden, l'approccio di Netanyahu fa più male che bene a Israele: L'approccio del primo ministro Benjamin Netanyahu alla Guerra a Gaza "fa più male che bene a Israele". Lo ha dichiarato il presidente ...

