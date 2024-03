Guerra Gaza | famoso calciatore morto nei bombardamenti | NOME

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lafa un’altra vittima illustre. Questa volta è il mondo dello sport a piangere una delle icone sportive della Palestina. Nel corso di un bombardamento israeliano che ha colpito la sua abitazione a Khan Younis, èilMohammed Barakat. Chi era Mohammed Barakat? Di professione attaccante, Mohammed Barakat era considerato uno dei migliori centravanti palestinesi. Il giocatore dell’Ahlyaveva segnato 114 gol nella sua carriera. Era lo storico capitano e leggenda del club giovanile di Khan Younis e aveva giocato per molti club in Cisgiordania e in Giordania, fra i quali l’al-Wahadat. ”Che enorme perdita dentro e fuori dal campo per il calcio palestinese. Ho giocato contro di lui. Era veloce e intelligente. Un capocannoniere eccezionale. Fuori dal campo era gentile e ...