Gubbio | che peccato Buona prestazione | ma vince il Cesena | è 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 - È un 2-0 ingiusto quello che matura al “Manuzzi” tra, che premia l’infinita qualità dei bianconeri e punisce i rossoblù, che hanno creato molto ma devono fermarsi sotto i colpi di uno Shpendi che si conferma fuori categoria e di un Pisseri che ancora una volta abbassa la saracinesca e assicura la vittoria ai suoi. Di buono, anzi ottimo, rimane ladel, anche e soprattutto in vista delle prossime gare che attendono i ragazzi di Braglia. La chiave tattica si capisce già dal primo tempo, con ilche parte più in sordina, lascia spesso pallino gioco ai rossoblù, anche se quando punta l’area dà l’idea di poter essere sempre pericoloso. Al 31°, infatti, Berti serve Shpendi in area, il mancino del bomber albanese viene però ...