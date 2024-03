Guardia di Finanza | sequestrata area per la gestione abusiva di rifiuti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, ladidel Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo economico del territorio, ha individuato, nel Comune di Santa Marina, una vasta superfice di circa 2.000 mq, con un capannone di 100 mq. e 2 container, utilizzati per la raccolta e ladi diverse tonnellate dipericolosi in forma imprenditoriale ed in totale assenza di autorizzazioni. I finanzieri della Tenenza di Sapri hanno quindi proceduto al sequestro dell’intera, dei tre depositi e dei mezzi utilizzati per la raccoltae la cernita del materiale lì insistente, tra cui scarti di lavorazioni edili, plastica, metalli ferrosi, pneumatici fuori uso, guaine bituminose, numerosi veicoli ...