Griekspoor impazzisce a Indian Wells e distrugge la racchetta | si ferma solo quando realizza

Sinner-Griekspoor Atp Rotterdam, risultato: Jannik vince in due set 6-2, 6-4 e si assicura un posto in top 3: Sinner-Griekspoor Atp Rotterdam, risultato: Jannik vince in due set 6-2, 6-4 e si assicura un posto in top 3: La semifinale con l’olandese Tallon Griekspoor, la stessa di un anno fa (finì 7-5 7-6 non senza sofferenze), è finita 6-2 6-4 e ha avuto molta meno storia: in un anno, la crescita di Sinner è ...

