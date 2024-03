Graziani | «Troppi rigori adesso | il calcio è cambiato»

(Di lunedì 11 marzo 2024), ex attaccante del Torino e della Roma, ha parlato a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai delitaliano e degli arbitri A Radio anch’io Sport è intervenuto Francesco. L’attaccante azzurro del Mundial ha fatto un’analisi sulle direzioni arbitrali attuali. Le sue dichiarazioni: ARBITRI SERIE A – «Se guardo il nostroe quello di oggi, la differenza è tanta. Ai nostri tempi, con il metro odierno, ci avrebbero dato duea partita. Dentro l’area ci fidanzavamo, era tutto un abbraccio. Oggi non ti tocchi quasi più perché la tecnologia vede tutto».

