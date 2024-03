Gravissima sciatteria | Kate Middleton | Caprarica rivela cosa c' è dietro la foto taroccata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Una straordinaria eprova didi palazzo": Antoniocommenta così i ritocchi apportati alladiinsieme ai figli George, Charlotte e Louis, diffusa da Palazzo ieri, domenica 10 marzo, in occasione della festa della mamma in Inghilterra. Dopo le polemiche per via delle modifiche e il ritiro dell'immagine da parte delle principali agenzie di stampa,è intervenuta in prima persona sui social per scusarsi, spiegando di essere stata lei a modificare lo scatto durante un esperimento di "editing". In ogni caso, secondo, non ci sarebbe da essere sospettosi: "Se ci fosse qualdi più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l'attenzione su ...