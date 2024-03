Gravidanza e farmaci | l’aspirina

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 11 marzo 2024) In, a causa di un raffreddore persistente, di febbre o di tosse come anche di un dolore, può capitare che nasca l’esigenza di assumere deie la domanda che dobbiamo sempre porci è se siano o meno consentiti per la salute del feto e per il buon proseguimento della gestazione. Se assumere un farmaco indiventa davvero necessario, e tante possono essere le situazioni per le quali tali urgenza non è messa in discussione, non possiamo farlo in autonomia, né con leggerezza. Se fare autodiagnosi con annesse terapie casalinghe è sempre fortemente sconsigliato, in caso di stato interessante lo è ancora di più. Il rischio di assumere un eccessivo dosaggio o un farmaco non consentito inè duplice. In gioco c’è sempre il benessere della donna con la prosecuzione della ...