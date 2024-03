Grandi opere più difficili dell' Abruzzo Una rassegna di casi di scuola

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Scena prima. Proprio sessant’anni fa, nella primavera del 1964, iniziavano in Egitto i lavori per salvare i templi di Abu Simbel dalle acque che li avrebbero sommersi con la costru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti