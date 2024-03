Grande Fratello | tra Letizia e Perla torna il sereno dopo il battibecco

(Di lunedì 11 marzo 2024) A circa 24ore dalla messa in onda della 43esima puntata del, nella Casa di Cinecittà, tra le due compagne d’avventuraPetris eVatiero c’è stato un, la fotografa ha lamentato di sentirsi poco considerata dalla sua amica negli ultimi giorni.: la discussione tra le due amiche Nella casa delPetris nelle ultime ore ha avuto una discussione conVatiero: concorrente con la quale tra le mura di Cinecittà ha sin da subito instaurato un bellissimo legame. Durante l’evento GF Radio,ha scelto di far parte del gruppo composto da: Sergio, Greta e Beatrice, lasciando chefinisse ...

Testata a Henry, il Lecce condanna D'Aversa che si difende. L'attaccante non lo perdona, pugliesi su Semplici: ... di un pessimo esempio, di un'immagine anti sportiva figlia della grande tensione e dell'adrenalina,...allenatore quando aveva 15 anni e non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello! ...

Voleva diventare suora, che fine ha fatto Virginia Bocelli dopo la vocazione: Da giovanissima Virginia ha conquistato il grande pubblico grazie ad un duetto con papà Andrea, i ... fratello maggiore di Virginia, che l'hanno accompagnata durante l'esibizione cantando insieme a ...

GF: Alessio esagera e offende, ma ancora nessun intervento: GF: Alessio esagera e offende, ma ancora nessun intervento: Nonostante Alessio continui a sbagliare, gli autori non intervengono. I telespettatori sono indignati e invocano ancora la squalifica.

Come vedere la puntata 43 del Grande Fratello in diretta e in streaming dall'estero: Come vedere la puntata 43 del Grande Fratello in diretta e in streaming dall'estero: La puntata 43 del Grande Fratello andrà in onda a partire dalle 21:30 del 10 marzo e sarà visibile sul digitale terrestre su Canale 5. Si tratta di un appuntamento immancabile per tutti gli ...

Grande Fratello, Alessio: "Con Anita fuori non so se dura, può succedere che esco e sono pieno di f*ga": Grande Fratello, Alessio: "Con Anita fuori non so se dura, può succedere che esco e sono pieno di f*ga": Alessio e Anita hanno iniziato a flirtare nella Casa del Grande Fratello da qualche settimana. Dopo l'ultima puntata del reality, andata in onda giovedì 7 marzo, i due concorrenti hanno passato la ...