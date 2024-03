Grande Fratello | sondaggi 11 marzo | chi sarà il secondo finalista

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 11 marzo 2024) Manca un mese esatto alla finale del, fissata per l’11 aprile e dalla quale mancano tutti i nomi dei finalisti, se facciamo eccezione per quello di Beatrice Luzzi. Idell’11rivelano che un concorrente su tutti spicca nelle preferenze del pubblico, che sta votando per portare fino alla puntata conclusiva alcuni degli inquilini più seguiti di quest’edizione del reality show.11, chi è ilIl televoto della puntata dell’11non è eliminatorio ma serve per stabilire il nome deldopo Beatrice Luzzi, la prima a volare verso la puntata che conclude questo lungo ciclo del ...