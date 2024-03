“Grande Fratello” | Perla sgancia la bomba su Alessio

(Di lunedì 11 marzo 2024) News tv. “”, durante una conversazione nei pressi del bagno con Greta Rossetti,Vatiero si è confidata con l’amica in merito ad alcuni atteggiamenti diFalsone che hanno fatto insorgere molti dubbi nella concorrente del reality show di Canale Cinque. Scopriamo insieme cosa è successo.Leggi anche: “”, lite choc tra: il brutto gesto di lui Leggi anche: “”, provvedimento disciplinare chiesto per il concorrente “”, lo sfogo di”, si respira un‘aria ditensione tra alcuni concorrenti del ...

Se c’è una cosa che gli spettatori del Grande Fratello 2023 non sono mai riusciti ad accettare è la pausa della diretta di Mediaset Extra e del sito del reality e in effetti non hanno tutti i torti. ... (tuttivip)

Grande Fratello: telespettatori chiedono la squalifica di un concorrente: Grande Fratello: telespettatori chiedono la squalifica di un concorrente: Caos al Grande Fratello. Una frase pronunciata da Alessio Falsone fa indignare i telespettatori che chiedono la squalifica del concorrente.

Grande Fratello, chi vincerà per i bookmakers: Grande Fratello, chi vincerà per i bookmakers: Si avvicina la finale del Grande Fratello, ecco chi potrebbe vincere il reality per i bookmarkers. La finale del Grande Fratello inizia ad avvicinarsi e impazza il toto vincitore. Chi trionferà in que ...

Grande Fratello: Greta ha problemi con Sergio, Bea ride per la gaffe di Perla: Grande Fratello: Greta ha problemi con Sergio, Bea ride per la gaffe di Perla: Scatta la crisi amorosa tra Anita e Alessio, e Greta e Sergio. Intanto proseguono gli attriti tra Perla e Beatrice, che durante la cena si danno battaglia ...