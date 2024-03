Grande Fratello news oggi | Falsone nella bufera | con Perla esagera

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ultimo aggiornamento 11 Marzo 2024 11:50 am by Redazione Nelle ultime ore è stata chiesta la squalifica di Alessioal, da parte del pubblico. Le polemiche vedono protagonistaVatiero, la quale si è ritrovata a doversi difendere in cucina dal gieffino. L’ex partecipante di Temptation Island ha chiesto anche l’intervento di Sergio D’Ottavi. Sebbene i toni fossero scherzosi, i fan distanno creando il caos sui social network trovando il comportamento di Alessio aggressivo nei suoi confronti. Ma vediamo insieme le ultimedi, prima della puntata. GF ultimedi: Alessio aggressivo con? Il web furioso Leggi anche: GF, sondaggi televoto 2° finalista ...

