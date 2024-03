Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024)sidiaiche ihanno messo in atto per i 6. Il concorrente calabrese si è isolato, rimanendo in disparte.di unirsi aiper i 6all’interno dellaMentre gli altri compagni di avventura festeggiano i 6all’interno delladelha preferito isolarsi. Gli inquilini sono intenti a festeggiare fra balli e canti, ...