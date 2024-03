(Di lunedì 11 marzo 2024) La cantante, tra gli ex concorrenti del, ha parlato dei suoi compagni d'avventura nel programma radiofonico Non Succederà Più in onda su Radio Radio.

Grande Fratello, Marco Maddaloni a cuore aperto: "La scelta di andare via mi ha fatto un pò soffrire, ma..." (VIDEO): Marco Maddaloni è stato tra i concorrenti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo , il judoka ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e parlato della sua scelta di lasciare il reality show condotto da ...

Grande Fratello, Fiordaliso: "Chi è il falso Alessio Falsone!": Fiordaliso , tra gli ex concorrenti del Grande Fratello , ha parlato dei suoi compagni d'avventura nel programma radiofonico Non Succederà Più in onda su Radio Radio. La cantante, dopo cinque mese di permanenza nella Casa, ha deciso di ...

Grande Fratello, chi vincerà per i bookmakers: Grande Fratello, chi vincerà per i bookmakers: Si avvicina la finale del Grande Fratello, ecco chi potrebbe vincere il reality per i bookmarkers. La finale del Grande Fratello inizia ad avvicinarsi e impazza il toto vincitore. Chi trionferà in que ...

Secondo finalista del Grande Fratello, sondaggi: Rosy, Letizia, Paolo o Anita: Secondo finalista del Grande Fratello, sondaggi: Rosy, Letizia, Paolo o Anita: Primo finalista del Grande Fratello, i sondaggi:Anita Olivieri, Rosy Chin, Paolo Masella e Letizia Petris Ecco i risultati.