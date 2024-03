Grande Fratello | chi sarà il secondo finalista tra Anita Olivieri | Letizia Petris | Paolo Masella e Rosy Chin? I sondaggi

Grande attesa per la nuova puntata in diretta del Grande Fratello . Previsto infatti un importante ritorno nella casa, che sconvolgerà sicuramente qualche equilibrio. C’è sicuramente una concorrente ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello, ancora critiche per Alessio Falsone e Sergio. Il gesto contro Perla in cucina non è piaciuto al pubblico che ha chiesto la squalifica immediata per i due concorrenti. Stasera, ... (caffeinamagazine)