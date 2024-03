Grande Fratello | chi sarà il secondo finalista secondo i sondaggi

La cantante, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello , ha parlato dei suoi compagni d'avventura nel programma radiofonico Non Succederà Più in onda su Radio Radio. (comingsoon)

Alessio Falsone finisce nella polemica del web e questa volta la sua conoscenza in corso con Anita Olivieri non ha niente a che fare con la richiesta insistente di provvedimenti del pubblico da casa ... (blogtivvu)

Alessio Falsone non può, certamente, vincere l'etichetta come miglior concorrente dell'edizione del Grande Fratello . Il ragazzo, infatti, in più occasioni si è reso protagonista di comportamenti ... (tvpertutti)

Grande Fratello, Marco Maddaloni a cuore aperto: "La scelta di andare via mi ha fatto un pò soffrire, ma..." (VIDEO): Marco Maddaloni è stato tra i concorrenti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo , il judoka ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e parlato della sua scelta di lasciare il reality show condotto da ...

Anita Olivieri esagera con Beatrice Luzzi: interviene il Grande Fratello: Tra poche ore andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello . E si scoprirà chi sarà il secondo finalista ufficiale tra Letizia Petris, Paolo, Rosy Chin e Anita Oliveri. Si segnala che proprio quest'ultima ha fatto molto discutere sui social in ...

Grande Fratello, chi vincerà per i bookmakers: Grande Fratello, chi vincerà per i bookmakers: Si avvicina la finale del Grande Fratello, ecco chi potrebbe vincere il reality per i bookmarkers. La finale del Grande Fratello inizia ad avvicinarsi e impazza il toto vincitore. Chi trionferà in que ...

Secondo finalista del Grande Fratello, sondaggi: Rosy, Letizia, Paolo o Anita: Secondo finalista del Grande Fratello, sondaggi: Rosy, Letizia, Paolo o Anita: Primo finalista del Grande Fratello, i sondaggi:Anita Olivieri, Rosy Chin, Paolo Masella e Letizia Petris Ecco i risultati.