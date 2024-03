(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella puntata di, lunedì 11 marzo, il2023 raggiunge il suo apice, svelando chi tra i concorrenti avrà il privilegio di accedere allaal fianco di Beatrice Luzzi. Ilnon lascia spazio a dubbi, ma la tensione è alle stelle. Chi vorresti vedere in? La serata promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, con gli ex inquilini della Casa che commenteranno gli ultimi eventi e dinamiche di gioco. Dai turbolenti sviluppi della storia tra Anita e Alessio ai risvolti emotivi con Edoardo, l’ex di lei, nulla sarà lasciato al caso. Uomini e Donne11-15 marzo: Ida rincorre disperata Mario! Dove seguire l’emozione in diretta e streaming Per non perdere nemmeno un attimo delle emozioni del ...

Quando il "Domani" tentò di condizionare la Guardia di Finanza: ... dice Toni Servillo alias Jep Gambardella nel film La Grande Bellezza. E la festa da rovinare è la ... il comandante in seconda della Gdf Andrea De Gennaro, fratello dell'ex capo della Polizia e dei ...

Barbie, Billie Eilish vince l'Oscar per la Miglior canzone con What Was I Made For: Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno accolto l'artista e il fratello Finneas sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ( I LOOK SUL RED CARPE T). Billie Eilish: "Ho avuto un incubo a riguardo la ...

Grande Fratello anticipazioni oggi: nomination e sondaggi televoto. Chi andrà in finale: Grande Fratello anticipazioni oggi: nomination e sondaggi televoto. Chi andrà in finale: Anticipazioni Grande Fratello puntata di oggi 11 marzo: le nomination e i sondaggi del televoto. Chi andrà in finalissima con Beatrice

Piotta tra ricordi intimi e una Roma «di piombo»: il nuovo disco è tributo d'amore al fratello: Piotta tra ricordi intimi e una Roma «di piombo»: il nuovo disco è tributo d'amore al Fratello: Tommaso Zanello, rapper e cantautore, dedica «'Na notte infame» a Fabio, scomparso la scorsa estate, presente con la sua voce registrata in due brani. Il 16 marzo le undici tracce saranno presentate n ...

Piotta: “Ode al mio fratello perduto”: Piotta: “Ode al mio Fratello perduto”: Dimenticate il “Supercafone”: Tommaso Zanello pubblica un libro e un disco dedicati a Fabio, morto due anni fa. Pieni di amore e di dolore ...