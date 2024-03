Gran galà dello sport “città di Castiglion Fiorentino” | ufficializzati a Coverciano i nomi dei dieci premiati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Avanza il countdown per la VII edizione deldi”, la cui cerimonia di premiazione andrà in scena lunedì 25 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale “Mario Spina”. Organizzata dal Comune dicon il patrocinio del Ministero per loe i Giovani, del CONI e la collaborazione della Fondazione Fair Play Menarini, la manifestazione porterà nelladel Cassero un ricco parterre di personaggicapaci di incarnare, ciascuno nella propria disciplina, i valori etici a cui ilsi ispira.i ...