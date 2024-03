Graduatoria interna di istituto | esclusione anche per convivente di fatto Punteggio pre-ruolo

Graduatoria interna di istituto anno scolastico: entro il 31 marzo le segreterie scolastiche le redigeranno per individuare l'eventuale docente sovrannumerario in relazione alle nuove iscrizioni e ... (orizzontescuola)

Graduatorie di Istituto: come si formulano e come si calcola il punteggio dei docenti e degli Ata: Graduatorie di Istituto: come si formulano e come si calcola il punteggio dei docenti e degli Ata: Il dirigente scolastico competente alla formulazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del personale in soprannumero, sia per i docenti che per il presonale Ata, deve ...

Graduatorie interne d’istituto 2024, beffati gli specializzati sul sostegno: Graduatorie interne d’istituto 2024, beffati gli specializzati sul sostegno: Le scuole ogni anno stilano le graduatorie interne di istituto sia per individuare i perdenti posto sia calcolare il punteggio per il trasferimento. Tuttavia ogni anno c’è una beffa e riguarda gli ...

Graduatoria interna di istituto: quando è prevista l’esclusione per il docente con precedenza 104: Graduatoria interna di istituto: quando è prevista l’esclusione per il docente con precedenza 104: L’esclusione dalla Graduatoria interna di istituto è prevista per i docenti beneficiari di specifiche precedenze. Lo stabilisce il contratto sulla mobilità “Vorrei sottoporre un quesito riguardo la ...