Governo | pranzo a P Chigi Meloni | Salvini | Tajani e Lupi**

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - All'indomani della vittoria in Abruzzo,di lavoro a Palazzotra i leader del centrodestra. Come già avvenuto il giorno dopo del voto in Sardegna, la premier Giorgiaha riunito nella sede del governo -dove è ora in corso il Cdm- i due vicepremier Matteoe Antonio, e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a liberoquotidiano©

Pranzo di Governo a Palazzo Chigi tra Meloni, Salvini e Tajani per placare tensioni e rilanciare azione dell’esecutivo: pranzo di Governo a Palazzo Chigi tra Meloni, Salvini e Tajani per placare tensioni e rilanciare azione dell’esecutivo: pranzo di Governo a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e i suoi due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani per rilanciare l'azione di Governo.

Pranzo di lavoro a Palazzo Chigi per leader di centrodestra: pranzo di lavoro a Palazzo Chigi per leader di centrodestra: pranzo di lavoro fra i leader di centrodestra a Palazzo Chigi all'indomani delle elezioni regionali in Abruzzo. (ANSA) ...

Governo: pranzo a P.Chigi Meloni, Tajani, Salvini (2): Governo: pranzo a P.Chigi Meloni, Tajani, Salvini (2): (Il Giornale d'Italia) Chissà quanto deve costare alla premier mantenere la calma durante il pranzo con Salvini e Tajani. Limitarsi a ripetere il precetto «non facciamoci dispetti», sapendo che più ...