Google Pixel 8a | arrivano le statistiche sulla batteria!

Il futuro di Galaxy AI visto dal suo creatore. Bixby Diventerà come ChatGPT: In settimana abbiamo scritto di Google, che non supporta Gemini Nano in locale sul Pixel 8 per questioni hardware, e YJ Kim ci ha spiegato quali sono state le difficoltà nel realizzare un modello che ...

Pixel 8a confermato da Google, avrà le nuove statistiche sulla batteria: Google Pixel 8a è stato confermato da... Google: o meglio, da uno dei suoi sviluppatori che lavora su Android. Come saprete, alla fine dell'anno scorso il colosso di Mountain View ha rilasciato in ...

Google releases Circle to Search feature for more Pixel smartphones, here is how it works: Google releases Circle to Search feature for more Pixel smartphones, here is how it works: Google is expanding its Circle to Search feature to more Pixel phones. The feature was initially added to the Galaxy S24 series, but now Google is slowly releasing it for its Pixel smartphones. The ...

Google Lens si aggiorna: ora salva le immagini nella cronologia: Google Lens si aggiorna: ora salva le immagini nella cronologia: Con il nuovo update di Google, sarà possibile accedere alle immagini anche in un secondo momento: ecco come funziona Lens ora.

Svendite Cecotec (Spagna): su Amazon appare oggi una friggitrice ad aria a 33€, scopa elettrica 30KPa 80€, asciugacapelli -51% molto altro!: Svendite Cecotec (Spagna): su Amazon appare oggi una friggitrice ad aria a 33€, scopa elettrica 30KPa 80€, asciugacapelli -51% molto altro!: L'azienda spagnola Cecotec produce ottimi elettrodomestici a prezzi onesti: oggi sono addirittura in super offerta su Amazon e ci sono promozioni veramente pazzesche, ecco le più interessanti!