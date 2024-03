Golf | pazzesco balzo di Matteo Manassero nel ranking mondiale! Ora è n 1 d’Italia e virtualmente a Parigi 2024

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ieriè tornato al successo sul massimo circuito europeo maschile divincendo il Jonsson Workwear Open a quasi undici anni di distanza dall’ultima affermazione sul DP World Tour, datata 26 maggio 2013 (BMW PGA Championship), trovando così il quinto successo in carriera sul circuito. Dopo il successo del 2013raggiunse il 25° posto nel: nell’aggiornamento di questa mattina ilista azzurro ha scalato quasi 200 posizioni, risalendo dal 381° al 182° posto, con una media di 0.6590, grazie a 34.26827 punti conquistati nei 52 eventi giocati. L’azzurro, che chiuse lo scorso anno al 351° posto del, da inizio anno solare ha scartato 2.91020 punti, incamerandone però ben ...

