Godin | «Lautaro Martinez alla Suarez | Inter forte Ma tifo Atletico!»

(Di lunedì 11 marzo 2024), doppio ex diMadrid e, ha presentato la partita di mercoledì celebrando anche. Mafine si schiera per una squadra. Il suovento a Mundo Deportivo. PENTOLA A PRESSIONE ? Diegopresenta la partita di ritorno: «Passaggio del turno al 50% anche se l’ha il vantaggio dell’1-0. L’è una grande squadra. Ha i migliori numeri difensivi d’Europa, il che dimostra la sua solidità. Giochiamo insieme da anni, con lo stesso sistema. Da quando sono arrivato, quando c’era Conte, fanno lo stesso gioco. Hanno giocatori decisivi e lo hanno dimostrato all’andata. Sono partite speciali, la gente darà il massimo, lo stadio sarà una pentola a pressione, ci sarà carica ed ...

