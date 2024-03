“Gloria all’Ucraina” come rete wifi | guai per studente russo

(Di lunedì 11 marzo 2024)per unoche ha pensato di impostare ladel suo Wi-fi con il nome “”, arriva la polizia Vietato pronunciare il nome del nemico, in questo caso l’Ucraina, altrimenti non si rischia il carcere: ci si va direttamente. Ne sa molto bene uno, Oleg Tarasov. Quest’ultimo, appartenente all’Università Statale di Mosca, è stato condannato a dieci giorni di carcere per un motivo insolito. Ovvero? Quello di aver chiamato la suaWi-Fi “Slava Ukraini” (ovvero ““). Una vicenda che, inevitabilmente, ha fatto il giro del mondo ed ha sconcertato tutti. Router Wi-fi (Pixabay Foto) Cityrumors.itUn grido di battaglia divenuto famoso in tutto il ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a cityrumors©

Mosca, 3 gennaio 2024 – Una intera famiglia in Russia è stata incriminata di discredito delle forze militari per aver esposto sul balcone della loro casa di Veliki Novgorod una ghirlanda natalizia ... (ilfaroonline)

Uno studente russo dell'Università Statale di Mosca è stato condannato a dieci giorni di carcere per aver chiamato la sua rete Wi-Fi "Slava Ukraini" ("Gloria all'Ucraina"), il grido di battaglia ... (fanpage)

Mosca, studente arrestato per aver denominato la sua rete Wi-Fi “Gloria all’Ucraina”: Mosca, studente arrestato per aver denominato la sua rete Wi-Fi “Gloria all’Ucraina”: Uno studente russo dell'Università Statale di Mosca è stato condannato a dieci giorni di carcere per aver chiamato la sua rete wi-fi "Slava Ukraini" ("Gloria ...

Studente russo condannato a 10 giorni di carcere per aver chiamato la rete Wi-Fi "Gloria all'Ucraina": Studente russo condannato a 10 giorni di carcere per aver chiamato la rete Wi-Fi "Gloria all'Ucraina": Lo studente russo Oleg Tarasov frequenta l'Università Statale di Mosca: è stato condannato a 10 giorni di carcere ...

Oscar al documentario “20 giorni a Mariupol”, il discorso di Chernov: “Lo scambierei con la Russia”: Oscar al documentario “20 giorni a Mariupol”, il discorso di Chernov: “Lo scambierei con la Russia”: “Non avrei mai voluto girare questo film, vorrei poter scambiare questo premio con la Russia che non attacca mai l’ Ucraina “. Sono le parole del regista e giornalista Mstyslav Chernov, video reporter ...