Gli strumenti di pietra più antichi d’Europa suggeriscono il percorso degli antichi uomini lì

(Di lunedì 11 marzo 2024) Scoperti glidipiùin Ucraina Gli archeologi hanno scopertodinell’Ucraina occidentale risalenti a 1,4 milioni di anni fa, i piùmai trovati in Europa. Questi reperti forniscono preziose informazioni sulla migrazione dei primi esseri umani nella regione. Supporto alla Teoria della Migrazione Est-Ovest Secondo gli esperti, la presenza di questisuggerisce una possibile migrazioneantenati umani da est a ovest in Europa. I reperti supportano la teoria che i primi arrivi appartenevano a specie versatili come l’Uomo in piedi. Importanza dei Siti Preistorici I siti che documentano ...

Dario Costantini ROMA – Artigianato e piccole imprese contribuiscono in modo determinante ai numeri da record del l’export grazie anche allo sforzo congiunto da parte pubblica e privata per il ... (lopinionista)

Oratorio estivo, il pellegrinaggio come metafora della vita: Oratorio estivo, il pellegrinaggio come metafora della vita: Parte il viaggio dell’Oratorio estivo 2024, che avrà per tema il pellegrinaggio come metafora del cammino della vita. Centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze nei mille oratori ambrosiani capiranno ...

Bitcoin senza freni: la criptovaluta aggiorna massimi storici sopra 71.500 euro: Bitcoin senza freni: la criptovaluta aggiorna massimi storici sopra 71.500 euro: Approfitta di uno sconto speciale per abbonarti a InvestingPro e sfrutta tutti i nostri strumenti per ottimizzare la tua strategia ... del momento leggendo un articolo che spiega cosa sono gli ETF ...

Come si deve inviare e ricevere la Cu 2024 (certificazione unica) perchè sia valida Non sempre è legale la email: Come si deve inviare e ricevere la Cu 2024 (certificazione unica) perchè sia valida Non sempre è legale la email: Perchè la CU possa essere inviata tramite email è dunque prima necessario che i datori di lavoro e le aziende si accertino che tutti i lavoratori abbiano gli strumenti necessari per ricevere e ...