Gli italiani hanno speso male i soldi del Superbonus 110% | il rapporto ENEA

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilannuale dell’sulla detrazioni fiscali ci mostra in che modo glidel: la spesa per i sistemi di accumulo ha sorpassato le pompe di calore pure. I sistemi ibridi superano i full-electric....

Trentasette interventi, 400 milioni di euro e una finestra temporale di appena due anni per completare tutte le opere. Stanno partendo proprio in queste settimane alcuni dei progetti più importanti ... (open.online)

Ancora una volta Ghali fa sentire la sua voce proprio alla vigilia dell’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani che si terrà dall’11 marzo al 10 aprile. La tregua nella Striscia di Gaza ... (ilfattoquotidiano)

Ascolti tv, Gramellini vola al 4,4% e batte Bortone, superata da Scampini: Ascolti tv ieri 10 marzo 2024: Stasera Italia (3.2%) supera Chesarà (3.1%) Rai1 per gli ascolti tv ieri 10 marzo 2024 per l' access prime time con Affari Tuoi ha raggiunto 5.354.000 spettatori pari al 26.6% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprin t su Canale 5 con 2.770.

Striscia di Gaza: Roma, atterrato ieri sera terzo volo umanitario con i bambini feriti. P. Faltas (Custodia), "generosità degli italiani ha dato speranza nel futuro a questi piccoli": ... Francesco Rocca, anche padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, tra gli ... sono alleggeriti dalle cure amorevoli dei medici e degli operatori sanitari italiani". (Foto George ...

Gli italiani tornano a mangiare fuori: oltre 9 mila ristoranti in più rispetto al 2019: Gli italiani tornano a mangiare fuori: oltre 9 mila ristoranti in più rispetto al 2019: Secondo un’elaborazione Uniocamere-InfoCamere sui dati del registro delle imprese nel solo 2023 sono state aperte 4.253 nuove imprese nel settore della ...

Casa, gli italiani non ne comprano più: compravendite nel 2023 a -10%, i mutui scendono sotto il 40%: Casa, gli italiani non ne comprano più: compravendite nel 2023 a -10%, i mutui scendono sotto il 40%: Il 2023 per il settore residenziale si chiude con quasi 710 mila abitazioni comprate e vendute, con un calo complessivo di quasi il 10% rispetto al 2022. Nelle grandi città, i tassi tendenziali, seppu ...

Non solo Chico Forti: chi sono gli altri 2mila italiani detenuti all’estero: Non solo Chico Forti: chi sono gli altri 2mila italiani detenuti all’estero: Tanti sono i connazionali nelle prigioni del mondo. Nordio sostiene che dopo Baraldini i paesi non si fidano, ma i patti furono rispettati ...