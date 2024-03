Gli esami non finiscono mai Striscia | quale coppia conduce il tg

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nuovaal timone dila notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci più longevo di sempre. Tornano Francesca Manzini e Gerry Scotti: unaformidabile e amatissima. Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da lunedì 11 marzo tornano dietro al bancone dila notizia Francesca Manzini e Gerry Scotti. Larimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 30 marzo. Per Francesca Manzini, che ha iniziato acome sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quinto anno consecutivo dietro il bancone: «È la mia quinta edizione e come al liceo conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza. Il mio professor Scotti e il ...

Simone Inzaghi rischia di perdere due pedine per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid, in programma mercoledì prossimo. A fine primo tempo si è infatti ... (sport.quotidiano)

Cento giorni alla Maturità: come funziona l'esame, i consigli per prepararlo al meglio e quanto incide sul voto finale: Cento giorni alla Maturità: come funziona l'esame, i consigli per prepararlo al meglio e quanto incide sul voto finale: A Milano il countdown celebrato con riti e festeggiamenti. In alcuni istituti già iniziate le simulazioni della prova orale. I consigli degli esperti: «Mantenere uno studio costante che eviterà nottat ...

Malata di tumore deve aspettare fine 2025 per gli esami: “ho pagato 422 euro e li ho fatti il giorno dopo”: Malata di tumore deve aspettare fine 2025 per gli esami: “ho pagato 422 euro e li ho fatti il giorno dopo”: Malata di tumore, si è vista costretta a rivolgersi al privato per fare alcuni esami altrimenti avrebbe dovuto attendere fine 2025.