Giustizia | dal Cdm via libera ai correttivi della riforma | più semplificazione ed efficienza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024)penale, viaai. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva – su proposta del Ministro, Carlo Nordio – lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo del 10 ottobre 2022. Il testo era stato approvato la prima volta dal governo il 16 novembre. Poi il 7 dicembre il provvedimento è stato trasmesso alle Camere e ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti (alla Camera,e Bilancio; al Senato,e Bilancio e Tesoro) eConferenza unificata Stato-Regioni. Favorevoli all’intervento anche il Garante per la protezione dei dati personali, consultato, e il Consiglio superioremagistratura. Il Cdm ha ...