Giulia Ottorini nel mirino del Fisco con 9 influencer | su TikTok diceva | “Spesi 30mila euro in 4 giorni”

(Di lunedì 11 marzo 2024) In un video di circa un anno fa,raccontava di aver speso "in 4 giorni". L'fa parte delle 9 persone neldella Finanza con l'accusa di evasione fiscale. Stando a quanto reso noto, tutti i personaggi citati avrebbero versato alquanto contestato dopo la notifica dell'indagine.

La Guardia di Finanza di Bologna nei giorni scorsi ha indagato su alcuni influencer che non avrebbero dichiarato redditi nel corso degli ultimi anni, per un totale di oltre 11 milioni di euro. Tra ... (ilfattoquotidiano)

Bologna, 10 marzo 2024 – Non più tardi di un anno fa si vantava su TikTok , in realtà fingendo di disperarsi, di aver speso in soli quattro giorni qualcosa come 30mila euro . Era il 4 marzo del 2023 ... (ilrestodelcarlino)

Giulia Ottorini nel mirino della Finanza. Quando su TikTok diceva: “Ho speso 30mila euro in 4 giorni”: Giulia Ottorini nel mirino della Finanza. Quando su TikTok diceva: “Ho speso 30mila euro in 4 giorni”: Bologna, 10 marzo 2024 – Non più tardi di un anno fa si vantava su TikTok, in realtà fingendo di disperarsi, di aver speso in soli quattro giorni qualcosa come 30mila euro. Era il 4 marzo del 2023 e a ...

Giulia Ottorini: "Ho speso 30 mila euro...". Chi è l'influencer nel mirino della Gdf: Giulia Ottorini: "Ho speso 30 mila euro...". Chi è l'influencer nel mirino della Gdf: C’è anche Giulia Ottorini, insieme a Luis Sal e Gianluca Vacchi, tra gli influencer nel mirino della Guardia di Finanza per evasione fiscale. La giovane, 21 anni, residente a Bologna, nota per essere ...

La Finanza non si ferma: via ai controlli su altri influencer. Sal: “Molti nemici, molto stupore e paura”: La Finanza non si ferma: via ai controlli su altri influencer. Sal: “Molti nemici, molto stupore e paura”: I controlli non si sono esauriti con le segnalazioni dei rilievi fiscali a Gianluca Vacchi, Luis Sal, Eleonora Bertoli, Giulia ...