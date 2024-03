Girona | Michel rifiuta l’offerta del Chelsea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le sirene della Premier League non convincono l’allenatore del, vera rivelazione della Liga 2023-24. Quello che stanno facendo i catalani è sotto gli occhi di tutti: la squadra gioca bene e diverte, ed è attualmente seconda nella Liga, davanti a squadre più quotate come Barcellona e Atletico Madrid. Grandi meriti vanno al tecnico madrileno, in carica dall’estate 2021 e che, secondo As, sarebbe finito nel mirino del. Ma, come ha più volte ribadito, vuole rimanere almeno un’altra stagione al club biancorosso, tanto che avrebbe declinato una grossa offerta dei Blues. Missione fallita dunque per la dirigenza londinese, conche resterà dov’è per poi magari in futuro raccogliere l’eredità di Pep Guardiola a Manchester. Il, infatti, fa parte della ...