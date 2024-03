Giraudo non si arrende Nel mirino le sentenze del 2006 – TS

(Di lunedì 11 marzo 2024) Antonio, ad della Juventus nel periodo che va dal 1994 al, sfiderà la giustizia sportiva ancora per ledi Calciopoli e quelle del 2011. Tuttosport spiega. CAMBIAMENTO – Ad Antonionon sono proprio andate giù ledele del 2011. L’ex AD della Juventus sfiderà domani mattina la giustizia sportiva, che secondo lui non dovrebbe avere l’esclusività delle decisioni nel calcio. Viene perciò messa in discussione la legge del 280 del 17 ottobre 2003, che autorizza la specificità dello sport. La giustizia viene gestita in proprio dallo sport, non toccando quella ordinaria. In molti paesi europei funziona in questo modo, ma l’ordinamento comunitario non è d’accordo. Si contesta il fatto che tribunali interni prendano decisioni inerenti diritti universali ...

