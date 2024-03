Giornata tragica per Roma | morti due anziani pedoni travolti da auto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Duesonoinvestiti oggi a. Un anziano di 81 anni è stato travolto da un’in tarda mattinata in viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene. L'mobilista si è fermato a prestare soccorso. Poi è stato portato in ospedale per gli esami sull'assunzione di alcol e droga. Poco dopo mezzogiorno, in viale Spartaco in zona Tuscolana una macchina ha investito un 89enne che, portato in...

