Giorgia Meloni si tiene l’Abruzzo | Fratelli d’Italia al 24 | 1%

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a laprimapagina©

Il dossieraggio di Striano prima delle elezioni: i nomi dei candidati del centrodestra e dei futuri ministri di Meloni: Proprio il 20 ottobre, mentre Sergio Mattarella affida a Giorgia Meloni il compito di formare il nuovo governo, Striano interroga i database su Guido Crosetto , Gilberto Pichetto Fratin , Giuseppe ...

Renzi anticipa la strategia di Macron contro von der Leyen: ... una linea congruente a quella italiana, fuori dai due blocchi, con una marcata, marcatissima ostilità verso Giorgia Meloni e il suo governo, ma anche verso Matteo Salvini e, questo è più ...

Così gli spioni volevano influire sulla nascita del governo di centrodestra: Così gli spioni volevano influire sulla nascita del governo di centrodestra: La stessa impennata di visure si registra tre mesi dopo, quando dopo la vittoria elettorale Giorgia Meloni inizia a fare la lista dei possibili ministri. È a questi boom che fa riferimento una delle ...

Chi è Marco Marsilio, il governatore uscente che ha vinto di nuovo le Elezioni regionali in Abruzzo: Chi è Marco Marsilio, il governatore uscente che ha vinto di nuovo le Elezioni regionali in Abruzzo: Marco Marsilio ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo con il 53% dei voti circa: il governatore uscente è stato quindi riconfermato, sconfiggendo alle ...

Meloni stoppa l'effetto Sardegna. E ora punta sulle Europee: Meloni stoppa l'effetto Sardegna. E ora punta sulle Europee: L'Abruzzo non è certo l'Ohio, il piccolo bellwether state americano, indicativo delle tendenze nazionali per eccellenza ...