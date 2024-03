Giorgetti | “A inizio aprile presenteremo il progetto nuovo per il capolinea Nave a Rovezzano”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 - “Ildeldel trasporto pubblico in via Villamagna sarà presentato alla cittadinanza il 4, una soluzione che garantisce il servizio del trasporto pubblico e il resede/sagrato della chiesa”. È quanto ha annunciato l’assessore alla Mobilità Stefanoin consiglio comunale rispondendo a un question time. “La vicendaè nota e da tempo ci siamo mossi per trovare una soluzione che salvaguardi il servizio del trasporto pubblico e al tempo stesso restituisca il sagrato al suo originario utilizzo – ha spiegato l’assessore – . A novembre sono stato sul posto con i consiglieri comunali Leonardo Calistri, Franco Nutini e Massimiliano Piccioli: abbiamo parlato con il parroco proponendo soluzioni alternative. Quindi avviato la ...

