(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Con l?approvazione definitiva del Dlgs sui, “si mette definitivamente la parola fine all?utilizzo delper i. Chi vorrà ricaricare più di 100 euro cash dovrà necessariamente utilizzare strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri. Una misura importante nella lotta al riciclaggio di denaro su cui ilMeloni è in prima linea sin dal suo insediamento”. Lo spieganodial termine del Cdm. L'articolo CalcioWeb.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcioweb.eu©

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Dopo l?approvazione definitiva del Dlgs sui Giochi online , oggi in Cdm, “il prossimo step sarà un intervento sulla rete dei Giochi fisici”, come slot machine e gratta e ... (calcioweb.eu)

Giochi: fonti governo, con nuove norme stop a uso contante per online: Giochi: fonti governo, con nuove norme stop a uso contante per online: Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Con l’approvazione definitiva del Dlgs sui Giochi online, "si mette definitivamente la parola fine all’utilizzo del contante per i Giochi online. Chi vorrà ricaricare più d ...

Cdm, con il riordino dei giochi concessioni a livelli di mercato: Cdm, con il riordino dei Giochi concessioni a livelli di mercato: Si è concluso il Consiglio dei ministri. La riunione è durata circa un'ora.

Stop al contante per i giochi online, contro il riciclaggio: Stop al contante per i Giochi online, contro il riciclaggio: Con il decreto legislativo di riordino dei Giochi online "si mette definitivamente la parola fine all'utilizzo del contante per i Giochi online". Lo sottolineano fonti di governo precisando che "chi ...