Ginestra segna a raffica Cubino sempre a forza 4

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel girone C di Prima categoria il Barberino Tavarnelle vince 3-1 l’atteso derby sul campo della Sancascianese. Il Barberino Tavarnelle centra la quarta vittoria consecutiva e si dimostra in un eccellente stato di forma imponendo subito la propriae andando sul 3-0. Nel finale la rete della bandiera della Sancascianese con il super Lumachi. L’attaccante Giulio Lumachi, detto il Puma, ha raggiunto ieri gli 80 gol realizzati in 146 partite. Ha arbitrato Pezzatini di Firenze. Sancascianese: Minò, Casini, Corsinovi (59’ Schiazza), Migliorini, Tongiani (59’ Lumachi), Pratesi (68’ Aiosa), Ristori, Sandroni, Petracchi S. (74’ Miceli), Magistri, Masetti (68’ Fanfani). A disp. Collini, Baravelli, Piazzini, Ricceri. All. Tramacere Falco. Barberino Tavarnelle: Cianti, Petracchi G., Guerri (74’ Sartoni), Mezzetti, Sarti, Panerai, Bellosi, Ruffo, Morina (85’ Corti), Bianchi ...