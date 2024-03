Gigio Morra | morto l’attore di Un Posto al Sole | “Un uomo gentile”

(Di lunedì 11 marzo 2024), attore partenopeo noto per la sua militanza triennale (2017-2019) nella soap Unal, con il ruolo di Peppino Canfora, èdomenica 10 marzo a Napoli all’età di 76 anni, per cause non divulgate. A comunicare il decesso è stata la moglie, con un post su Facebook. I funerali delsi terranno martedì 12 marzo nella chiesa di S. Caterina a Chiaia, Napoli. Attore prevalentemente attivo in teatro,ha lavorato con i più grandi, da Eduardo De Filippo a Ronconi, passando per Carlo Cecchi. Al cinema è stato scelto da Bellocchio (Marcia trionfale, Bella addormentata), Garrone (Go, Pinocchio) e Moretti (Il sol dell’avvenire); lo si ricorda anche in Benvenuto presidente, di Riccardo Milani, e ...

E' morto a Napoli l'attore Gigio Morra: fu tra i protagonisti di 'Un posto al sole': Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto a Napoli, la città in cui è nato, a 78 anni l'attore napoletano Gigio Morra, celebre per il suo ruolo in 'Un posto al sole' (è entrato nel cast nel 2017) e apparso in altre fiction targate Rai come 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', 'I bastardi di ...

Addio a Gigio Morra , l'indimenticabile protagonista di " Un posto al sole ": Si è spento all'età di 78 anno l'attore napoletano Gigio Morra . Una vita la sua dedicata al teatro, proveniva dalla scuola di Eduardo de Filippo, ma anche al cinema e alla tv con molte partecipazioni a note fiction, una tra tutte Un Posto al Sole (...

Lutto nel mondo del cinema e della TV: a 78 anni è morto l’attore napoletano Gigio Morra: Lutto nel mondo del cinema e della TV: a 78 anni è morto l’attore napoletano Gigio Morra: Tantissimi lavori per lui. È stato anche l’indimenticabile bidello in “Io speriamo che me la cavo” ...

Addio a Gigio Morra, l'indimenticabile protagonista di "Un posto al sole": Addio a Gigio Morra, l'indimenticabile protagonista di "Un posto al sole": Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre". In tanti oggi lo piangono una tra tutte Marisa Laurito grande amica di lunga data di Morra: "Se n’è andato Gigio Morra, un ...

Gigio Morra è morto: in tv era noto per Il Commissario Montalbano e Squadra Antimafia: Gigio Morra è morto: in tv era noto per Il Commissario Montalbano e Squadra Antimafia: L'attore napoletano Gigio Morra è morto all'età di 78 anni. Negli ultimi anni, aveva recitato anche in Un posto al sole.